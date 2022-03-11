Pınar Gültekin cinayeti davasında Mertcan Avcı hakkında hazırlanan iddianame iade edildi

Muğla'da, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin davasında, “suç delillerini gizleyip yok ettiği” iddiasıyla yargılanırken, itiraz üzerine tutuklanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında hazırlanan iddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edildi.

Muğla'da Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece “canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilmesi üzerine, “suç delillerini gizleyip yok ettiği” iddiasıyla geçtiğimiz ay tutuklanmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün tarafından geçtiğimiz hafta hazırlanan iddianamede, Mertcan Avcı'nın; “Ağabeyini engelleyecek hiçbir eylemde bulunmadığına yer verilerek, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

Mahkeme, “suça doğrudan etki edebilecek nitelikteki delillerin toplanmadan hazırlandığı gerekçesiyle” iddianamenin iadesine karar verdi. Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün ise iade kararına itiraz etti.

"İade kararı hukuka aykırı"

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise iade kararına ilişkin şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla iddianame iade edilmiş. İade gerekçesi 'Ölüm zamanının tespitine yönelik Adli Tıp Kurumu'ndan rapor al' ve 'Yeni deliller ortaya çıktı' diyorsun, bu yeni delillerle mevcut iddianameyi ilişkilendir, yeni deliller nelerdir?’ Bu gerekçelerle iddianame iade edilmiş. Bu iade kararına Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiştir. İade kararı hukuka aykırıdır. Biz bu iddianamenin iade kararına itiraz ediyoruz. Zaten Adli Tıp Kurumu raporuna göre dokuların tamamı yandığı için ölüm zamanı tespit edilemiyor ve ölüm sebebi de kişinin yaşarken diri diri yakılmasıdır. Yeni deliller de kovuşturma aşamasında ortaya çıkan adli tıp raporlarıdır. Bu raporlarda maktule Pınar Gültekin’in diri diri yakıldığı anlatılıyor. Başsavcılık, Mertcan Avcı'nın yakın bir zamanda olay yerinde olması ve eylem üzerinde ortak hakimiyet kurduğu için o da cinayete iştirakten yargılanmalı ve cezalandırılmalı diyor. Bu gerekçeyle iddianamenin iadesi kararına itiraz edilmiş.

İtiraz üzerine bu düğümü çözecek olan merci de Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi. Dolayısıyla başsavcılıkla mahkeme arasında iki farklı görüş var. İddianamenin iade kararına başsavcılık itiraz ediyor ve Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı değerlendirecek. Yerleşik yargı uygulamalarında çok olağan bir durum değil. Artık nihai olarak Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul veya reddedecek. Eğer kabul ederse iddianame kabul edilmiş olup yargılama başlayacak. Reddederse başsavcılık varsa eksiklikleri tamamlayıp yeniden iddianamesini tanzim edecek." (ANKA)