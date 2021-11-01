Pınar Gültekin cinayeti davası | “Sanki sanık değil Pınar yargılanıyor”

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin davasının 7. duruşması bugün Muğla Adliyesi’nde görüldü. Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Saat 14.00'te başlayan duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ve tutuksuz sanık Mertcan Avcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı ve Eda Karagül ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Rahatsızlığı bulunan Ayten Avcı ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk olarak, Avcı ailesinin bağ evine gitmeden önce ofisine gittikleri ve bağ evinde de Selim Avcı ve Eda Karagün ile 5-6 dakika boyunca telefonda konuştuğu öne sürülen avukat D.U'ya tanık olarak söz verildi. Cemal Metin Avcı'nın eski avukatı olan D.U., sır saklama yükümlülüğü sebebiyle tanıklık yapmak istemediğini söyledi. Gültekin ailesinin avukatları, D.U.'nun tanıklıktan çekilmesine itiraz etti. Mahkeme heyeti, itirazı reddetti.

Mahkeme başkanı, Gültekin'in cep telefonuna ait şifresinin istenmesi için yazılan müzekkereye ABD'den gelen cevabının tercüme ettirildiğini, verilerin ilk olarak Muğla Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ardından da Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığına gönderildiğini, Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığı tarafından şifreli dosyalara yönelik çözümleme çalışmaları yapıldığı ancak sonuç elde edilemediğini okudu.

Duruşmada söz verilen Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, dosyada bulunan evrakın yeterli olduğunu belirtti. Koçoğlu, “Ne biz ne de Muğla Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığı telefonu açabildik. 11,5 ay bir evrak bekledik. Sanığın haksız tahrikten yararlanmak istemesi sebebiyle 11,5 ay bekledik. Bir daha ABD'ye müzekkere yazılmasını istemiyoruz. Çünkü bu Pınar'ın özel hayatının kamuya açılmaya çalışıldığı anlamına geliyor. Bu yargılama nereye kadar gidecek? Gelen evraklar yeterlidir" dedi. Avukat Koçoğlu, mütalaa talebinde bulundu. Sanıkların avukatları ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesi talebinde bulundu.

Duruşmada söz alan Cemal Metin Avcı, Gültekin'in kendisini tehdit ettiği iddialarını yineledi, Apple'ın yazısının beklenmesini talep etti. Yoğun baskı ve tehdit altında olduğunu öne süren Avcı, kendisini iyi hissetmediğini söyledi.

“Sanki sanık değil Pınar yargılanıyor”

Muğla Kadın Dayanışma ve Danışma Derneği de sokak ve toplu taşıma araçlarına afişler asıp, vatandaşlara 1 Kasım’da Adliye önünde olmaları çağrısı yaptı. Dernek adına konuşan Leyla Kalin şunları söyledi:

“Son bir ay içerisinde Muğla genelinde 7 ya da 8. kadın katledilen Pınar Gültekin. Sürecin başından beri bir itibarsızlaştırma söz konusuydu. Mahkeme de Şule Çet'in mahkeme heyetinde olduğu gibi bir heyeti ile karşı karşıyayız. 6 duruşmanın içeriğinde tamamen Pınar'ın özel hayatı sorgulanıyor. Pınar, tamamen itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Cinayet bir kadın cinayeti gibi değil de sanki ortada bir hesaplaşma varmış da bunun üzerine bir süreç sürdürülüyor. Nasıl ki Şule Çet'te ‘bakire değildi’ ya da ‘o saatte orada ne işi vardı’ tarzında ifadeler kullanılıyorsa, Pınar Gültekin'inde de aynı 'Pınar da şunu yapmıştı bunu yapıştı’ ve asılsız henüz kanıtlanamamış ifadelerle Pınar itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Icloud şifresi istenerek ya da gerekli müzekkereler yapılarak Pınar'ın hayatı tamamen didik didik ediliyor. Sanki orada sanık değil de Pınar yargılanıyor gibi bir süreç söz konusu. Bunun dışında da kamuoyu baskısı oluşturmak adına 6 duruşmadır belirli çalışmalar yürütüyorduk. Bildiri dağıtmak, basın açıklamaları tarzında süreci sürdürüyorduk. Bu sürecin içinde ‘katiller yalnız değildir’ ifadesini kullanmayı tercih ettik. Çünkü katillerin doğrudan beslendiği, kendini var edebildiği belirli alanlar söz konusu bunun içerisinde cinsiyet eşitliğinden uzak politikalar söz konusu, yöntem öğreten medya yöntemleri söz konusu.

Geçtiğimiz perşembe günü de bildiri dağıtmıştık. Bildirilerin içeriğinde 1 Kasım’da Pınar Gültekin için Muğla Adliyesi'nde buluşmaya dair çağrıda bulunduk. Buradan bir kez daha aynı çağrıda bulunduk. 1 Kasım, saat 13.30’da Pınar Gültekin için Muğla Adliyesi'nde buluşmak istiyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki bu sistemin ne dışındayız. Tamamen kurtarılmış değiliz hiçbirimiz. Her gün potansiyel aynı havayı soluyoruz. Aynı evi paylaşıyoruz, aynı mutfağı kullanıyoruz. Ne zaman hangimizin öldürüleceğini bilmiyoruz. O yüzden tüm kadın arkadaşlara bir kez daha çağrı da bulunuyoruz. 1 Kasım Pazartesi günü saat 13.30’da Muğla Adliyesi'nde Pınar için buluşuyoruz.

Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılanmasına bugün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. 27 Eylül’de yapılan 6. duruşmada; İstanbul Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun raporu ve ABD’ye cep telefonunun Icloud çözümü için yazılan müzekkereye cevap geldiği belirtilerek, cevabın incelenmesi için duruşma 1 Kasım’a ertelenmişti. Duruşmada Cemal Metin Avcı’nın annesi, babası, babasının iş ortağı ve eski eşi de ek iddianame sonucunda sanık olarak dinlenmiş, SEGBİS kanalıyla duruşmaya katılan sanık Cemal Metin Avcı, olayların bu şekilde gelişmesinden pişman olduğunu söylemişti.

Bugün yapılacak duruşmada duruşmada Avcı ailesinin önceki avukatı Doğukan Uzakgiden, Avcı’nın babası Selim Avcı ve eski eşi Eda Karagün ile bağ evine gittiklerinde 5-6 dakika telefon ile görüştüğü gerekçesiyle mahkeme de dinlenecek. (ANKA)