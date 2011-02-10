-PINAR ALTUĞ TEMİZLİK DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - Persil Jel'in yeni reklam filminin tanıtıldığı toplantıda markanın reklam yüzü Pınar Altuğ, katılımcılarla temizlik deneyimlerini paşlaştı. Türk Henkel Persil Marka Müdürü Gözde Benzet, 900 milyon liralık deterjan pazarının yüzde 4'ünü sıvı deterjanların oluşturduğunu, Persil'in vizyonunun bunu artırmak olduğunu söyledi. Benzet, Persil Jel'in yeni reklam filminin tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, deterjan pazarının ev bakım ürünleri kategorisinin en büyüğü olduğunu belirterek, bir hanede ortalama haftada 4 yıkama yapıldığını söyledi. 900 milyon lira büyüklüğündeki bu pazarın yüzde 4'ünü sıvı deterjanların oluşturduğunu belirten Benzet, ''Persil Jel olarak vizyonumuz bunu artırmak'' dedi. Türk kadınlarının yüzde 61'inin beyazlar ve renkliler için aynı deterjanı kullandığını, yüzde 11'ini öneriye göre dozajlama yaptığını anlatan Benzet, deterjandan en önemli beklentinin de leke çıkarma olduğunu söyledi. Değişen yaşam koşullarının tüketicilerin deterjandan beklentilerini değiştirdiğini tozdan sıvı deterjana geçmelerini sağladığını ifade eden Benzet, aynı miktarda çamaşır yıkamak için toz deterjan miktarının yarısının kullanılmasının yeterli olduğunu belirtti. Toplantıda, markanın reklam yüzü oyuncu Pınar Altuğ da temizlik deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.