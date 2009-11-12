Pimi çekilen bomba davasında ilginç savunma

T 24 - Elazığ’da bir erin eline pimi çekilmiş bomba vererek, 4 askerin ölmesine neden olan teğmenin avukatı ‘eğitim zaiyatı’ savunması yaptı.



Sanık Teğmen Mehmet Tümere’nin dört askerin ölümüyle ilgili olay kapsamında yargılandığı davada olay yerinde keşif yaptırıldı.



Tümere’nin avukatı olayı “eğitim” kapsamına sokarak, “Her 36 ABD askerinden 9’u eğiyimde ölüyor” diyerek savundu.



Bu savunmaya amğdur avukatlarının yanıtı ise, ”Hiçbir yerde böyle eğitim görülmemiştir” oldu.



Keşif sırasında Teğmen Tümer’in olay günü bulunduğu mevzi ile patlamanın yaşandığı mevzinin mesafesi ölçüldü ve fotoğraflar çekildi. Ayrıca Teğmen Tümer olay gününü anlattı.



Keşfe katılan sanık yakınlarından şehit İbrahim Öztürk’ün annesi, “Sen sadece İbrahim’i değil arkadakileri de öldürdün. Senin eline bomba verseler durur musun” diyerek Teğmen Tümer’e tepki gösterdi.



Duruşma 20 Kasım’a ertelendi.