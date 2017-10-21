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Pilotun minibüs şikayeti

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) Türkiye'nin en büyüğü olan Atatürk Havalimanı'nda yer hizmetleri veren araçların sayısı da uçak sayısı ile birlikte çoğaldı

21 Ekim 2017 15:38

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) Türkiye\'nin en büyüğü olan Atatürk Havalimanı\'nda yer hizmetleri veren araçların sayısı da uçak sayısı ile birlikte çoğaldı. Hız sınırları ve diğer bir çok kuralın uygulandığı bu araçlar ile uçaklar bazen karşı karşıya gelebiliyor. Bu sabah saatlerinde bir pilot, kuleye kural ihlali yapan bir minibüs yüzünden taksi (uçağın yer hareketlerinin yapıldığı, park yerinden piste gidene kadar kattettiği yol) yolunda durmak zorunda kaldığını şikayette bulundu. Minibüsün kural ihlalini pilot Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi\'nde bulunan kontrolöre şöyle bildirdi: 
 
Pilot : Efendim Golf Kule\'de taksi yapacağız ama Çelebi\'nin aracı ihlal ediyordu. Şu anda taksiyi durdurmak zorunda kaldık. Numarası 29. 
Kule : Anladım şu en öndeki minibüs gibi arkasında brandalı şeyi tarif ediyorsunuz değil mi ?
Pilot : Negatif. Normal minibüs. Kırmızı çizgiyi geçmişti. Onun yüzünden taksiyi durdurmak zorunda kaldık. 
Kule : Mutabık. Gördüm. Konuşamadım.  234 numaralı minibüs.Anladım. Teşekkür ediyorum. Bunu ilgililere ileteceğim. İyi uçuşlar
Pilot :Teşekkürler    
 
GENİŞ GÖVDELİ ZORLANIR
Atatürk Havalimanı\'nda operasyonların hızlı bir şekilde yapılabilmesi için apronda uçaklar kanat kanada verilen izin dahilinde ilerleyerek piste ya da park pozisyonuna gidebiliyor. Yine bu sabah saatlerinde yoğunluğu gören bir pilot kuleyi uyararak belirttiği noktada geniş gövdeli uçakların geçmekte zorlanacağını dar gövdeli uçaklar için mümkün olabileceğini söyledi. Pilotun uyarısı da ses kayıtlarına yansıdı. 
 
 

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