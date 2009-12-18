Pilotun ısrarı helikopteri düşürmüş

T24 - BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopterin kaza sonucu düştüğü raporla kesinleşti. Olayda sabotaj ihtimali olmadığını ortaya koyan raporda, pilotun hataları da bir bir sıralandı.



Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki dağlık alanda meydana gelen ve dönemin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu'nun çalışmalarını tamamladığı ve raporun Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği ifade edildi.



Kazanın meydana geldiği gün, Ulaştırma Bakanlığı tarafından ''Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu''nun oluşturularak incelemelere başladığı anımsatılan açıklamada, Kurul'un enkaz bölgesinde, enkaz ve diğer bulgular üzerinde bütün ayrıntıları gözeterek yaptığı çalışmayı tamamladığı kaydedildi.



Hazırlanan ''Hava Aracı Kazası Nihai Raporu''nda, helikopter kazasına ait yardımcı faktörler, ''Hava aracına Çağlayancerit kalkışında uçuş planı dışında son anda binen yolcunun hava aracı kalkış ağırlığını etkilemesi ve uçuş dokümanına göre limit dışı olmasına sebep olması. Hava aracının karlı ve buzlu hava şartlarına sertifikasyonunun olmaması. Hava aracının tek pilotla uçuş yapmasına rağmen pilotun cep telefonuyla konuşarak ağır meteorolojik koşullarda dikkatini dağıtması'' şeklinde değerlendirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



''TC-HEK tescil işaretli BELL 206L-4 tipindeki hava aracının 25 Mart 2009 tarihinde Çağlayancerit-Kayseri Erkilet Meydanı VFR uçuşu sırasında, Kahramanmaraş merkez dağlık alana çarparak düşmesine ait muhtemel kaza nedenini, helikopter pilotunun Çağlayancerit-Kayseri Erkilet istikametindeki meteorolojik bilgilerini incelemeden Çağlayancerit'ten kalkış yapması, Türkiye AIP ENR1.2 VFR Uçuş Kuralları Madde 1.2 Not 1'de yer alan 'Helikopterler için yer görüş değeri kontrollü sahalar dışında 2 kilometreden az olmayacaktır' hususuna riayet etmeyerek görüş mesafesi '300-500 metre' olan yoğun kar yağışlı kontrolsüz sahada VFR (görerek) uçuşa ısrarla devam ederek oryantasyon (vertigo/his yanılması) kaybına uğraması nedeniyle, bulunduğu coğrafya ve arazi yapısını doğru değerlendiremeyerek hava aracının dağlık alanda araziyle temas etmesini engelleyemediği düşünülmektedir.''