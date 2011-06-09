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Dünya

Pilotun gözüne lazer tuttular!

Türkiye'den sonra Rusya'da da yolcu uçağıyla ölüm oyunu: Pilotun gözüne lazer!..

09 Haziran 2011 03:00

T24 - İstanbul Atatürk Havaalanın'na inmekte olan bir yolcu uçağına "korsan anons" ile rota değitirildiği ve felaketin eşiğinden dönüldüğü haberleri manşetlere çıkarken, dün Rusya'dan da benzer haberler geldi. Bu defa, inmekte olan yolcu uçağının pilotunu, yerden tutulan lazer ışını ile "kör etme" teşebbüsü var!

Rus basınına yansıyan haberlere göre, güneydeki Rostov Don şehrine Moskova Vnukovo Havaalanı'ndan aldığı 97 yolcusu ile salı günü inmekte olan A-320 uçağı büyük tehlike atlattı.

Yerden uçağın pilot kabinine tutulan lazer ışını, kaptanın inişini zorlaştırdı ama kaza olmadan uçak piste indi.

Yetkililer bunun kısa sürede yaşanan ikinci benzer olay olduğunu duyurdu.Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, havacılık uzmanları konuyu yaygın olarak tartışmaya başladı ve uçuş güvenliği konusu yeniden masaya yatırıldı.

Yetkililer, yılbaşından beri 30 benzer olay rapor edildiğini, en fazla Rostov Don, Moskova Şeremetyevo ve Vnukovo havaalanlarına inen uçakların lazer ışını saldırısına hedef olduklarını duyurdu.

Bir yetkili, "İniş ve kalkış anında pilotun birkaç saniye bile görme yetisini kaybetmesi çok tehlikeli" dedi.

Bir uzman, 1 watt gücünde lazer ışını tabancasının bin dolar civarında bir bedelle satıldığını ve 1 kilometre mesafeden körlük yaratabileceğini vurguladı.

Yetkililer sadece ABD'de geçen yıl bu tür 2 bin 836 "saldırı" yaşandığını vurguluyor. 2010'da 273 saldırının olduğu Almanya'da güçlü lazer ışın aletlerinin satışının yasaklanması konuşuluyor.



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