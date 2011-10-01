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Pilotun füzeyi erken ateşlediği iddiaları ANKARA (A.A)

01 Ekim 2011 12:40

-Pilotun füzeyi erken ateşlediği iddiaları ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Bartın bölgesinde pilotların füze ateşlediği iddialarının doğru olmadığını, duyulan patlama sesinin uçakların ses hızını geçmesinden kaynaklandığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, dün bir gazetede ''pilot füzeyi erken ateşledi, 3 il ayağa kalktı'' başlıklı haber yayımlandığı anımsatıldı. Duyulan patlama sesinin, uçakların ses hızını geçmesinden kaynaklandığı belirtilen açıklama şöyle: ''29 Eylül 2011 günü 12.00-18.00 saatleri arasında, Bartın bölgesindeki notamlı hava sahasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait jet uçakları tarafından icra edilen planlı görevde, kısa süre ile ses hızı geçilmiştir. Duyulan patlama sesi, ses hızının geçilmesinden kaynaklanmıştır. Bahse konu uçaklar tarafından anılan tarih ve bölgede yapılan uçuşlar esnasında herhangi bir atış yapılmamıştır.''

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