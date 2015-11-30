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Dünya
Deutsche Welle

Pilotun cenazesi Rusya’ya gönderildi

Türkiye-Suriye sınırında Rus uçağının düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden Rus pilotun cenazesi ülkesine götürüldü.

30 Kasım 2015 18:48


Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus uçağının pilotunun cenazesi Rusya'ya gönderildi.

Cenazenin Ankara Havaalanı'ndan bir Rus uçağıyla alındığı bildirildi.

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, pazar günü yaptığı açıklamada, cenazenin Suriye'den alındığını söylemişti.

Türkiye tarafından vurulması sonrası Türkiye-Suriye sınırında düşen Rus jet uçağında iki pilot bulunuyordu. Pilotlardan birinin kurtarıldığı kaydedildi.

Uçağın düşürülmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine yol açtı. Bunun üzerine Rusya, cumartesi akşamı Türkiye'ye bir dizi ekonomik yaptırım kararı aldığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Türkiye-SuriyeRusTürkRusyaAnkara HavaalanıBaşbakanı Ahmet DavutoğluSuriyeTürkiyeDeutsche Welle Türkçe dpa BS/BÖ

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