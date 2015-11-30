Pilotun cenazesi Rusya’ya gönderildi



Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus uçağının pilotunun cenazesi Rusya'ya gönderildi.

Cenazenin Ankara Havaalanı'ndan bir Rus uçağıyla alındığı bildirildi.

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, pazar günü yaptığı açıklamada, cenazenin Suriye'den alındığını söylemişti.

Türkiye tarafından vurulması sonrası Türkiye-Suriye sınırında düşen Rus jet uçağında iki pilot bulunuyordu. Pilotlardan birinin kurtarıldığı kaydedildi.

Uçağın düşürülmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine yol açtı. Bunun üzerine Rusya, cumartesi akşamı Türkiye'ye bir dizi ekonomik yaptırım kararı aldığını açıkladı.