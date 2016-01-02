Pilottan kuleye: Yolcularla polislik olma durumuna geliyoruz, kabin ekibinin üstüne yürümeye başladılar

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uzun süre apronda beklemek durumunda kalan uçakların kabin ekipleri ve yolcular zor anlar yaşadı. Uzun süredir uçakta bekleyen yolcularla kabin görevlileri arasında gerginlik yaşandığını belirterek tahmini süresini öğrenmek isteyen bir pilot, kuleye, "Yolcular artık kabin ekibinin üstüne yürümeye başladılar" dedi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, İstanbul’da etkili olan yoğun kar sebebiyle uçaklar, yolcu aldıktan sonra saatlerce apronda beklemek zorunda kaldı. Her geçen dakika gerilimin artması üzerine yolcular, kabin ekibine tepki gösterdi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geçen gün yaşanan gerilim pilotla, hava trafik kontrol kulesi görevlisinin konuşmalarına da yansıdı. Hava trafik kontrol kulesiyle pilot arasında şu konuşma gerçekleşti:

Pilot: Yolcularla polislik olma durumuna geliyoruz. Rica etsek bize yaklaşık bir zaman verir misiniz?

Kule: Planınızı gördüm. Sizin Önünüzde ciddi bir trafik var. Sondan arayan ikinci trafiksiniz. Ciddi bir trafik var.

Pilot: Yolcular artık kabin ekibinin üstüne yürümeye başladılar

Kule: Lütfen beni aramayın

Bir başka uçağın pilotu ise kalkış sırasının değiştirilmesine tepki gösterdi. Bunun üzerine pilotla kule arasında şu diyalog yaşandı:

Pilot: Şimdi biz en son sırada 23. sıradayız. 1.45 öncesinde sıramız 25'ti.

Pilot: Bizden iki uçak sonraydı sıralamada şimdi bizi atladınız

Kule: Önümdeki trafikleri devraldığım şekilde hiçbir değişiklik yapmadan o sıraya göre devam ediyorum. Sizin bilgilerinizi yerinden oynatmadan devam ediyorum. O yüzden bir değişiklik olmamıştır.

Pilot: Sıralamayı yazdık.

Kule: Bu konuyla ilgili şirketinize temas edin. Şirketinizin yaptığı bir değişiklik oldu. Dinlemede kalın ve şirketinizle bilgi almak için onunla temas edin. Lütfen beni aramayın bu konuyla ilgili…