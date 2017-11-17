Pilottan acı anons...

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları\'nın (THY) içinde 91 yolcusuyla İstanbul-Priştine seferini yapmak için pist başına gelen Boeing 737-800 tipi uçağında Kosovalı kadın yolcu rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 59 yaşındaki yolcuya ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı. Ancak yolcu, uçak park yerine dönerken hayatını kaybetti.

Yaşanan durum ses kayıtlarına şöyle yansıdı.

Pilot, Atatürk Havalimanı kule görevlisine, \"Şu anda bir hastamız vefat etmek üzere. En kısa yoldan bize bulunduğumuz yolu muhafaza edelim, ambulans gönderebilir misiniz?\" diyrek en acı anonslardan birini yaptı. Uçak pist başından park yerine geri dönerken hasta yolcu, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. THY uçağı da gecikmeli olarak saat 12:00\'da Priştine\'ye kalktı.