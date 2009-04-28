'Pilotların müdahalesi yetersiz'

Amsterdam'da düşen THY’nin Tekirdağ uçağındaki pilotların gösterge cihazındaki sorunu zamanında fark ettiği ancak yeterli müdahalede bulunmadıkları ortaya çıktı.



THY’nin Tekirdağ uçağının İstanbul-Amsterdam seferini yaparken geçen 25 Şubat’ta Schiphol Havaalanı’na inişe geçtiği sırada düştüğü kazada, pilotların yükseklik gösterge cihazının verdiği hata sinyalini ve uçakta sorun bulunduğunu zamanında fark ettikleri ancak iyi ve yeterli müdahalede bulunamadıkları belirtildi.



Kazaya ilişkin araştırmayı yürüten Hollanda Güvenlik Araştırma Konseyi’nin (OVV) bugün açıklanan geçici ara raporuna göre, pilotlar uçakta ani irtifa kaybı ve hız düşmesi olduğuna ilişkin uyarı sinyalini, Flevoland üzerindeyken aldılar. Bu sırada yükseklik 275 metre (900 feet) ve hız da saatte 266 kilometre (144 knot) olarak gözüküyordu ve uçağın kanatları iniş vaziyeti almıştı. Uçak tehlike sinyalini üstelik bir kaç kez verdi.



Pilotlar uyarıyı alır almaz doğrudan uçağa gaz verdiler. Bu sırada yükseklik 235 metreye düşmüştü. Fakat gaz tekrar kapandı ve hız düşmesi devam etti. Son kez gaz verdiklerinde ise yükseklik 50 metrenin altına inmişti.



Rapora göre, tahminen, pilotlar ilk gazı verdikten sonra gaz pedalını serbest bıraktılar ve bu sırada uçak otomatik pilota bağlı olduğu için kontrol tekrar otomatik pilota geçti ve arızalı yükseklik gösterge cihazı verilerini dikkate alarak gaz ve hızını tekrar düşürdü.



Raporda, gaz pedalının tekrar otomatik pilotun kontrolüne neden geçmiş olabileceğinin tam olarak bilinemediği belirtiliyor. Pilotların gaz pedalını sabit tutmaları gerektiği görüşüne yer veriliyor.



THY’nın TK 1951 sayılı Tekirdağ uçağının, mürettebat dahil 135 yolcusuyla İstanbul-Amsterdam seferini yaparken 25 Şubat günü Schiphol Havaalanı’na inişe geçtiği sırada düşmesiyle, dördü mürettebattan 9 kişi ölmüş, 100’e yakın yolcu da yaralanmıştı. Kazaya ilişkin ilk bulgularda uçağın sol gösterge cihazındaki arızaya bağlı olarak düştüğü açıklanmıştı. (AA)

