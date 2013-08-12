Türk pilotları kim kaçırdı, pilotlar Bekaa Vadisi'ne mi götürüldü?

Lübnan’da Türk Kaptan Pilot Murat Akpınar ile pilot yardımcısı Murat Ağca’nın kaçırılmasıyla ilgili yeni iddialar ortaya çıkıyor. Lübnan’daki Özgür Şii Hareketi kurucusu ve Genel Başkanı Muhammed el-Hac Hasan, Türk pilotların kaçırılması olayında, Hizbullah ve Suriye’de kaçırılan Lübnanlıların dosyasından sorumlu Şeyh Abbas Zugeyb’i suçladı. Hasan, Türk pilotların kaçırıldığı bölgede Hizbullah’ın izni olmaksızın kimsenin eylem gerçekleştirmeye cesaret edemeyeceği bildiklerini ifade etti. Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen yayın organlarından Diyar gazetesi, her iki pilotun da Bekaa Vadisi’nde tutulduğunu yazdı.

Lübnan’daki Özgür Şii Hareketi kurucusu ve Genel Başkanı, Şeyh Abbas Zugeyb’in, Lübnan’da yaşayan Türkleri daha önce de tehdit ettiğini ifade etti. Hasan, Lübnan Şii Yüksek İslam Konseyi’nin Zugeyb’in önceki tehditvari açıklamaları karşısında sessiz kalmasını da manidar bulduğunu dile getirdi.

Hasan ayrıca, Hizbullah’ı, olayın zanlılarının tespitinde yardımcı olmaya ve pilotların serbest bırakılması konusunda kaçıranlara baskı yapmaya çağırdı.

Seyh Abbas Zugeyb ise, Lübnan basınına yaptığı açıklamada, Suriye’de kaçırılan Lübnanlı hacıların yakınlarının Türk çıkarlarına karşı her şeyi yapma hakları olduğunu öne sürdü.

Pilotlar Bekaa'da mı?

Lübnan’da Hizbullah’ın yayın organı olarak bilinen El Nahar Televizyonu, kaçırma olayının iki haftadır planlandığını öne sürdü. Habere göre, bu süre içinde Türk Hava Yolları personelinin havaalanından ayrılma saatleri ve gidiş geliş güzergâhları takip edildi.



Yine Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen yayın organlarından Diyar gazetesi ise her iki pilotun da Bekaa Vadisi’nde tutulduğunu yazdı.

Gazetenin iddiasına göre, pilotlar başkent Beyrut’un 85 kilometre kuzeydoğusundaki Baalbek kentinin banliyölerinde tutuluyor. Ağca ile Akpınar’ın ayrı evlerde tutulduğu da iddialar arasında...

Gazete bu bölgenin Hizbullah’ın kontrolünde olduğunu belirterek, “Lübnan ordusunun bu bölgeye girebilmesi için ancak bir katliam yapması gerektiğini” yazdı. Bölge, Suriye sınırına da yakın. Baalbek ile Şam arasında sadece 75 kilometre var.

Daha sert eylem tehditi

Lübnan’da kaçırılan Suriyelilerin dosyasını takip eden komisyonun üyesi Ethem Zagib, kaçırılan Lübnanlıların ailelerinin bugünden itibaren ülkedeki Türk kurumlarına yönelik eylemlerini artıracağını bildirdi. Zagib, söz konusu eylemlerin sert olacağını ve daha öncekilerle kıyaslanamayacağına dikkati çekerek, “Kaçırılan Lübnanlıların Ramazan Bayramı’ndan önce serbest bırakılmaması halinde topraklarımızda ne bir Türk ne de Türk kurumunun kalmayacağı konusunda uyarmıştık” dedi. Komisyonun bir diğer üyesi Hayat Avvali de kaçırılan Lübnanlıların yakınlarının düzenleyeceği eylemlerin barış yanlısı olmayacağını söyledi.

‘Devlete güveniyoruz’

Kaçırılan pilotlar Murat Ağca ile Murat Akpınar’ın ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor. Ağca’nın Elazığ’da yaşayan babası Zeki Ağca, “Bakanlıktan arayarak bize gereken bilgileri veriyorlar. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız ve bütün yetkililer bu konuda hassaslar. Biz, devletimize güveniyoruz, devletimiz büyük ve güçlüdür, inşallah bu işi tatlıya bağlayacaklardır” dedi.

Lübnan: Pilotlar mutlaka kurtarılacak

Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, Türk pilotların kaçırılmasının, Lübnan’ın güvenlik ve istikrarına yönelik ağır bir darbe olduğunu söyledi. Olayın Beyrut ve Ankara arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini ifade eden Mansur, “Bu olayı mutlu bir şekilde nihayetlendirmek için Türkiye ve Lübnanlı yetkililer arasında görüşmeler devam ediyor. Lübnan güvenlik güçleri kaçıranların kimliğinin tespit edilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor. İki Türk pilotu muhakkak kurtarılacaktır” diye konuştu. Lübnan İçişleri Bakanı Mervan Şerbil de ‘mutlu sona’ yaklaşmakta olduklarını, Hizbullah dahil tüm yerel partilerin soruşturmaya destek verdiğini söyledi.

‘Temaslar kuruldu’

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Lübnan’da Türk pilotların kaçırılmasına ilişkin, “Pazarlık söz konusu değil. Sadece onlarla Lübnan resmi makamları gerekli temasları kurdular. Çalışma, görüşmeler bu yönde devam ediyor” dedi. Refahiye’de bal festivaline katılan Yıldırım, “Ümit ederim bu çabalar kısa sürede olumlu sonuç verir ve pilotlarımız serbest kalır” diye konuştu.

Patrik’ten çağrı

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara er-Rai de iki Türk pilotun kaçırılmasını “utanç verici, çirkin bir eylem” olarak nitelendirdi.

Mar Takla Kilisesi’nde düzenlenen ayin sırasında konuşan Maruni Patriği Rai, “Lübnan’da meydana gelen bu çirkin olayı kınıyoruz. Yetkililere sesleniyor, ‘güvenlik zaafiyetine, Lübnan devleti ve halkı aleyhine olan şahsi mücadelelerinize artık yeter’ diyoruz. Lübnan ve diğer Ortadoğu ülkelerinde istikrar, barış ve hoşgörünün sağlanması için dua ediyoruz” dedi.

Rai, Türk pilotların en kısa sürede serbest bırakılması çağrısında da bulundu.





Lübnanlı pilotlar tepkili

Öte yandan Lübnan Pilotlar Sendikası da “Kaçırılan meslektaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz” çağrısı yaptı.

Akpınar Ağca’nın kaçırılması olayını, “İmam Rıza’nın Ziyaretçileri” adlı bir grup üstlenmişti. Daha önce adı duyulmamış olan grup bir bildiri yayınlayarak, Türk pilotların serbest bırakılmasına karşılık Ankara’dan, Suriye’de rehin tutulan 9 Lübnanlının serbest bırakılması konusunda yardım talebinde bulunmuştu.

Lübnan’dan İran’a ziyarete giden 11 Lübnanlı, geçen yıl mayıs ayında ülkelerine dönerken Suriye’nin Azez kenti yakınlarında kaçırılmıştı. Kaçırılanlardan 2’si daha sonra Türkiye’nin ara buluculuğuyla serbest bırakılmıştı.





Muhaliflerle temasa geçildi

Ankara, pilotların serbest kalması için yoğun faaliyetlerini sürdürüyor. Pilotlar için Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ile Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği ve Lübnan’da nüfuz sahibi olan, aralarında bazı milletvekillerinin de bulunduğu çeşitli kişi ve kurumlar devreye girdi. Bu çabalar dahilinde Lübnan’da etkin olduğu bilinen Şii kanaat önderlerinin yanısıra Suriyeli muhalif gruplarla da temasa geçildi.



“İmam Rıza’nın Ziyaretçileri” olarak adlandıran grup, pilotları, daha önce Suriye’de kaçırılan ve Hür Suriye Ordusu’nun elinde oldukları varsayılan dokuz Lübnanlı Şii vatandaşın serbest kalması talebiyle kaçırdıklarını duyurmuşlardı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da yoğun bir telefon trafiği gerçekleştiriyor. Lübnan hükümeti ile koordinasyonlu bir şekilde gerekli tüm çabalar sarfediliyor. Lübnan makamları, ilk günden itibaren alarmda ve konuya ilişkin soruşturma yürütüyor. Ankara, soruşturmanın selameti ve pilotların sağ salim bir şekilde serbest kalmaları için sessiz sedasız bir şekilde çalışmalarını yürütmeyi tercih ediyor. Ankara, konunun gündemde tutulmaması gerektiği görüşünde.

Lübnan'da bir kişi gözaltına alındı iddiası

Lübnan'da Suriye'nin Azaz kentinde esir tutulan hacılardan birinin akrabası olduğu bildirilen Muhammed Salih isimli kişi THY pilotları Murat Akpınar ve Murat Ağca'nın kaçırılması olayıyla ilgili olarak gözaltına alındığı iddia edildi.

Lübnan kanalı Future TV, "İstibarat Dairesi iki Türk'ü kaçıranların tamamını tespit etti ve operasyona katıldığı şüphesiyle Muhammed Salih'i gözaltına aldı" dedi.

El Cedid televizyonunun haberinde de Salih'in "Türkleri kaçıranlarla bağlantısı olduğunu kanıtlayan telefon görüşmelerinin dinlenmesinin ardından" gözaltına alındığı belirtildi.