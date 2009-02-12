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Dünya

Pilotlardan önce F1 kızları yarışıyor

F1 kızlarını belirlemek için İtalya'da başlayacak olan elemelere rekor sayıda başvuru yapıldı

12 Şubat 2009 02:00

İtalyanlar, F1 yarışlarında görev yapacak "Formula kızları" için bu kez çok geniş katılımlı yarışma düzenleyecek. Bu yarışmaya katılmak için başvuruda bulunanların sayısı şimdiden rekora ulaştı.

Başvuranların çoğu, okul amasraflarını karşılamak için uğraşan ama ekonomik kriz nedeniyle ek iş bulamayanlar. Yarışta görev yapmak için yarışan kızların çoğu "F1 kızı olarak birkaç günde kazandığınızı başka işte elde etmek kolay değil. Zaten ek iş bulmak artık eskisi gibi kolay değil. Ekonomik kriz nedeniyle iş imkanı daralıyor" diyor.

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