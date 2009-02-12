Pilotlardan önce F1 kızları yarışıyor

İtalyanlar, F1 yarışlarında görev yapacak "Formula kızları" için bu kez çok geniş katılımlı yarışma düzenleyecek. Bu yarışmaya katılmak için başvuruda bulunanların sayısı şimdiden rekora ulaştı.



Başvuranların çoğu, okul amasraflarını karşılamak için uğraşan ama ekonomik kriz nedeniyle ek iş bulamayanlar. Yarışta görev yapmak için yarışan kızların çoğu "F1 kızı olarak birkaç günde kazandığınızı başka işte elde etmek kolay değil. Zaten ek iş bulmak artık eskisi gibi kolay değil. Ekonomik kriz nedeniyle iş imkanı daralıyor" diyor.



