T24 LogoT24 Logo
Gündem

PİLOTLARDAN BİRİ ÖLDÜ ORHANGAZİ (A.A)

06 Nisan 2011 16:06

-PİLOTLARDAN BİRİ ÖLDÜ ORHANGAZİ (A.A) - 06.04.2011 - Bursa'da düşen Ciner Hava Taşımacılık AŞ'ye ait helikopterdeki pilotlardan Ahmet Deniz hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan askeri bir helikopterin verdiği koordinatlar doğrultusunda Bayırköy mevkisine giden jandarma ve sivil savunma ekipleri, dağlık arazide bir kaç kilometre yürüyerek helikopterin enkazına ulaştı.  Olay yerinde yapılan ilk müdahalede helikopterdeki pilotlardan Ahmet Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.  Bu arada yaralı olarak kurtulan pilot İsa Işık ise askeri helikopterle Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24