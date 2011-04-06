-PİLOTLARDAN BİRİ ÖLDÜ ORHANGAZİ (A.A) - 06.04.2011 - Bursa'da düşen Ciner Hava Taşımacılık AŞ'ye ait helikopterdeki pilotlardan Ahmet Deniz hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan askeri bir helikopterin verdiği koordinatlar doğrultusunda Bayırköy mevkisine giden jandarma ve sivil savunma ekipleri, dağlık arazide bir kaç kilometre yürüyerek helikopterin enkazına ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede helikopterdeki pilotlardan Ahmet Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada yaralı olarak kurtulan pilot İsa Işık ise askeri helikopterle Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.