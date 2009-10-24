Pilotlar uyudu, uçak pisti 241 km geçti

ABD'de Northwest Havayollarına ait bir uçak, havalimanını 241 kilometre geçtiği halde inmedi. Uçakla 1 saat sonra temas kurulabildi. Pilotların uyumuş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.



Uçakla bir saat boyunca temas sağlanamayınca uçağın kaçırıldığından endişe edildi. Bu esnada askeri yetkililer alarma geçirildi ve savaş uçakları kalkışa hazır konuma getirildi.



Bir müddet sonra temasın yeniden kurulmasının ardından uçak Minneapolis'e güvenli şekilde indi.



Milli Ulaşım Güvenlik Kurulu olayla ilgili soruşturma açtı. Pilotlar, "havayolları politikası konusunda hararetli bir tartışmaya girdikleri için" dikkatlerinin dağılması yüzünden havalimanını kaçırdıklarını söyledi. Ancak yetkililer pilotların uyuyakalmış olmaları olasılığını da araştırıyor.



Kurul, soruşturma için uçağın kara kutularını alarak laboratuvara gönderdi. Uçağın bağlı olduğu Delta Airlines şirketi, soruşturma tamamlanıncaya kadar pilotları görevden aldı.



San Diego'dan Minneapolis'e giden uçakta 144 yolcu bulunuyordu.