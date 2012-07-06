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Pilotlar uçak çakılana kadar yaşıyordu, koltukları neden fırlatamadılar?

İki pilota yapılan otopside, uçağın denize düşmesine bağlı olarak travmatik ölümlerinin gerçekleştiği belirtildi

06 Temmuz 2012 12:28

Şehit pilotlar Yüzbaşı Gökhan Ertan ile Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un, uçağın denize düştüğü sırada oluşan sert travma sonucu öldükleri ortaya çıkarken, vücutlarında herhangi bir dağılma olmadığı vurgulandı.

Suriye tarafından Akdeniz'de keşif uçuşu yaparken 22 Haziran'da vurulan F-4 keşif uçağının iki pilota yapılan otopside, uçağın denize düşmesine bağlı olarak travmatik ölümlerinin gerçekleştiği belirtildi.

Akşam gazetesinin haberine göre; Otopsileri yapılan şehit pilotların cesetlerinde patlamaya bağlı bir dağılma olmadığı da gözlendi. F-4 savaş uçağının iki pilotu Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy için son ana kadar umutlar korunuyordu. Ancak 12 gün sonra Suriye'nin 8.6 mil açığında uçağın enkazının bulunduğu denizin yaklaşık 1260 metre derinliğinde, cesetlerine ulaşılan şehit pilotların cenazeleri Malatya'ya getirildi.


Koltukları fırlatamadılar


Koltuklarının fırlatmasını çalıştırmaya fırsat kalmadan denize çakılan, kaskları ve ayaklarındaki postalları çıkmış bir şekilde bulunan şehit pilotlara Malatya Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.


Başbakan'a haber verildi


Yüzbaşı Ertan ve Teğmen Aksoy'un, uçağın düşürülme anında mı yoksa, düştükten sonra mı, ya da bir başka nedenle mi öldüklerinin anlaşılması için yapılan otopsilerden ilki saat 17.30'da başladı. Şehit ilk pilotun otopsisi yaklaşık dört saatte tamamlanırken ikinci pilotun otopsisi de gece geç saatlerde bitti. Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce, Malatya'da yapılan otopsilerle ilgili alınan ilk bilgileri geç saatlerde önce Başbakan Tayyip Erdoğan'a sonra Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e iletti.

Şehit pilotlar Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un uçağın vurulmasından sonra denize çarpması sırasında travmaya bağlı ölümlerinin gerçekleştiği öğrenildi. Yine şehitlerin naaşlarında uçağın vurulma anında meydana gelen patlamaya bağlı bir dağılma olmadığı da belirlendi.

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