Pilotlar şakalaşırken uçak düştü

ABD'nin Buffalo kenti yakınlarında içindeki 49 yolcu ve mürettebat ile 12 Şubat'ta düşen uçağın pilotlarının kazadan çok kısa süre önce pilotajla ilgili olmayan konuşmalar yaptıkları, güvenlik kurallarını ihlal ederek aralarında şakalaştıkları ortaya çıktı.



ABD'de uçak kazalarını soruşturan federal kuruluş Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından basına verilen kara kutu kayıtlarına göre, New York'un Newark havaalanından kalkan Colgan Air'e ait Dash 8-Q400 yolcu uçağının pilotları yolculara iniş için emniyet kemerlerinin bağlı olması uyarısı yaptıktan sonra alçalmaya başladılar.



Kayıtlara göre, uçuş kabinindeki kaptan pilot Marvin Renslow ve yardımcı pilot Rebecca Shaw iniş uyarısının ardından aralarında pilotajla ilgisiz konuşmaya başladılar. Shaw kulaklarının ağır işittiği konusunda şaka yaptıktan sonra uçağın camlarının buzla kaplı olduğunu farketti ve Renslow'a "Senin ön camında da buz var mı" diye sordu.



Kaptan pilot, "Benimkinde buz var, ya seninkinde" diye yanıtladı. Genç pilot da "Evet, ama önemli değil" dedi.



İki pilot bunun ardından da kendi deneyimleri konusunda kahkahalar attıkları bir konuşmaya başladılar.



Kazayı soruşturan ekip, pilotların buz koruma sistemini doğru şekilde çalıştırmadıklarını ve bunun da uçağın düşmesine yol açmış olabileceğini düşünüyor.



Kara kutu kayıtlarına göre, korkunç kaza çok çabuk geldi. Uçak 22.25'te inmesi gerekirken 22.16'da Kaptan pilot "Aman Tanrım" diye bağırdı ve motorların tam gaz çalışmaları duyuldu. Pilotlar, uçağı kontrol için manevra yapmaya çalışırken, sadece 17 saniye sonra Renslow, "Düşüyoruz" çığlığı attı.



Yardımcı pilot, "Biz..." deyip lafını tamamlayamadan çığlıklar kokpiti doldurdu.



Buffalo yakınlarındaki Clarence Center'da bir evin üzerine düşen uçak hemen bir ateş topuna dönüşüp, içindeki 49 kişiyle birlikte, evin bir sakininin ölümüne neden olmuştu.



Kaza kayıtlarının açıklanmasına geniş yer veren medya, Amerikan sivil havacılık yasalarının, bu kazada olduğu gibi iniş sırasında pilotajla ilgili birkaç cümle hariç hiçbir konuşmaya izin vermediğini belirtirken, Wall Street Journal gazetesi, 47 yaşındaki kaptan pilotun, kariyeri boyunca birçok testte başarısız olduğunu ve hiçbir şekilde bir acil duruma yanıt verebilecek düzeyde eğitim almadığını yazdı.



Gazete soruşturma ekibine dayanarak, 24 yaşındaki yardımcı kadın pilotun da inişten önce bronşlarının kapalı olduğunu ve hastalık izni alması gerekebileceğini söylediğini de bildirdi.



