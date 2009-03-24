'Pilotlar ölmeden önce dua okumuş mu?'

Önlem yerine duaya başlayınca uçağı düşürmüş

Star Haber Medya Grup Başkanı Uğur Dündar, Star TV’deki Arena programında bu hafta gazeteci Nedim Şener ile birlikte Hürriyet yazarı Yılmaz Özdil’i ağırladı. Gündemdeki gelişmelerin değerlendirildiği programda AKP’nin bürokrasideki atamaları hangi liyakat esasına göre yaptığı da konuşuldu. Bu esnada söz alan Dündar, 25 Şubat’ta Tekirdağ uçağının Hollanda’da düşmesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili çarpıcı bir duyumunu aktardı.Dündar, kazanın ardından üst düzey Türk Hava Yolları yetkilisinin, kazanın sebebi, pilotların son anda ne yaptığı, ne konuştuğu gibi tartışmaları bir kenara bırakıp yanındakilere üç dört defa, pilotların uçak düşmeden önce dua okuyup okumadıklarını sorduğunu söyledi. Dündar, THY yetkilisinin adını bildiğini fakat açıklayamayacağını belirtti.