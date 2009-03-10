Pilotlar arızayı bilmiyordu

Uluslararası Hava Teknisyenleri Birliği (AEI) THY uçağının 25 Şubatta Amsterdam'da geçirdiği kazada pilotların büyük bir olasılıkla yükseklik gösterge cihazı altimetrenin bozuk olduğunu bilmediği görüşünü taşıyor.



AEI Genel Sekreteri Fred Bruggeman, bir gazeteye yaptığı açıklamada, Türk meslektaşlarıyla yaptıkları görüşmelere değinerek, uçakla ilgili tutulan teknik notlarda altimetrenin bozuk olduğuna ilişkin bir bilginin bulunmadığınısöyledi.



Bruggeman, kendi araştırmalarına göre, pilotların ortalama yüzde 80-90 gibi bir oranda uçakta ortaya çıkan teknik aksaklıkları dönüş uçuşlarında kayda geçirdiklerini belirtti. Bunun doğrudan para ve zaman kaybıyla ilgili olduğunu ifade eden Bruggeman, bir ülkeye yapılan uçuşta ortaya çıkan arızanın giderilmesinin o ülkede yapılmak zorunda olduğu için, pilotların bunu daha sonra kayda geçirmeyi tercih ettiklerini anlattı.



Fred Bruggeman, bu uygulamanın olmaması gerektiği yolundaki uyarılarının dikkate alınmadığını, genellikle bütün hava yollarındaki pilotların uçaktaki teknik aksaklıkları daha sonra ilgili deftere yazdıklarını söyledi.



Bruggeman, şöyle devam etti:



"Uçakların geldikleri havaalanlarında genel olarak dönüş süreleri ortalama 45 dakika dolayında bulunuyor. Hatta bazen yarım saat içinde geri dönüyorlar. Bir hata not etmişseniz, teknisyenin gelip orada ona bakması, onarması gerekiyor. Bu da yabancı bir havaalanında gecikme demek. Pilotlar sanıyorum 'dönüşte kayda geçiririz, gidince kendi ülkemizdeki havaalanında bakılır' diye düşünüyorlar. Biz AEI olarak uluslararası havacılık otoritelerine karşı bu durumu yıllardır masaya getiriyoruz, ama ciddi olarak dikkate alınmıyor. Biz bu sonuca çok çeşitli hava yolu şirketleri üzerinde yüzlerce teknik kayıt defterini inceleyerek ulaştık."



THY'nin 1951 sefer sayılı Boeing 737-800 Tekirdağ uçağı 25 Şubat günü İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol Havaalanına inişe geçtiği sırada düşmüş, uçağın uçuş bilgilerinin kayıt edildiği kara kutu kayıtlarına dayanılarak yapılan ilk araştırmada, kazaya uçağın yükseklik gösterge cihazı altimetrenin yanlış bilgi vermesinin yol açtığı bildirilmişti.

