-Pilota ulaşıldı ANKARA/İZMİR (A.A) - 20.01.2012 - Genelkurmay Başkanlığı, İzmir açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki pilotlardan Pakistanlı Masood Hussain Chhachhar'ın cesedinin deniz dibinden çıkarıldığını açıkladı. Teğmen pilot Serkan Sağır'ı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 16 Ocak günü Yenifoça'nın 5 kilometre açığında, eğitim uçuşu esnasında denize düşen uçakta bulunan Pakistanlı Pilot Binbaşı Masood Hussain Chhachhar'ın naaşının bugün saat 16.10'da deniz dibinden çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, ''Şehit Pilot Binbaşı Masood Hussain Chhachhar'a Allah'tan rahmet; değerli ailesine, silah arkadaşlarına ve Pakistan Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileriz. Diğer pilotumuz Teğmen Serkan Sağır'ın aranmasına devam edilmektedir'' ifadelerine yer verildi. Çiğli 2. Anajet Üs Uçuş Eğitim Komutanlığından 16 Ocak Pazartesi günü havalanan T-37 tipi bir eğitim uçağı kaybolmuş, görgü tanıklarının Foça ilçesinin kuzeyinde Aslanburnu mevkisi yakınlarında bir uçağın düştüğünü ihbar etmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Genelkurmay Başkanlığından önceki gün yapılan açıklamada, uçağın ana gövdesine, Yenifoça'nın 5 kilometre açığında, 125 metre derinlikte ulaşıldığı bildirilmişti. Düşen uçakta, Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye'de görev yapan Pilot Binbaşı Masood Hussain Chhachhar ile pilot adayı Teğmen Serkan Sağır'ın bulundukları kaydedilmişti.