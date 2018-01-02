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Pilot yanıbaşından geçen drone gördü, o anlar pilot ile kule konuşmalarına yansıdı

      İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK  Havalimanı’na iniş için alçalan Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağının pilotu, havada bir drone ile karşılaştı

02 Ocak 2018 19:17

 

 

 

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK  Havalimanı’na iniş için alçalan Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları\'na ait yolcu uçağının pilotu, havada bir drone ile karşılaştı. O anlar pilot ile kule konuşmalarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Atatürk Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın pilotu hemen yanı başından geçen bir drone gördü. Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçti. O onlar kule ile pilot konuşmalarına şu şekilde yansıdı.


Pilot:  Efendim yaklaşık 14,15 mil uzaklıkta, yaklaşık 2 bin 500 fitte bir drone gördüm. Bilginize

Kule : 14-15 mil anlaşıldı efendi. Sağınızdan solunuzdan

Pilot : Hafif sağımızdan

Kule : Anlaşıldı efendim

 

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