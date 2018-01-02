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PİLOT YANIBAŞINDAN GEÇEN DRONE GÖRDÜ, O ANLAR PİLOT İLE KULE KONUŞMALARINA YANSIDI

Haber: İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağının pilotu, havada bir drone ile karşılaştı

02 Ocak 2018 19:27

Haber: İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA
Atatürk Havalimanı\'na iniş için alçalan Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları\'na ait yolcu uçağının pilotu, havada bir drone ile karşılaştı. O anlar pilot ile kule konuşmalarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları\'na ait yolcu uçağı Atatürk Havalimanı\'na iniş için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın pilotu hemen yanı başından geçen bir drone gördü. Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçti. O onlar kule ile pilot konuşmalarına şu şekilde yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Ses kaydı

ARŞİV
-Uçak görüntüsü 
 

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