Pilot uyarmış: ELT arızalı

Gülen: Helikopter kazası aydınlatılmalı

Helikopteri bulan köylülere inceleme

Zaman gazetesinin haberine göre pilot Kaya İstektepe'nin kazadan iki gün önce ELT cihazının arızalı olduğu yönünde firmaya bilgi verdiği iddia edildi. Helikopterin sahibi olan Esas Holding bünyesinde faaliyet gösteren Med Air yetkilileri ise bu iddiaları doğrulamadı. Kazayla ilgili şirketin yöneticileri başta olmak üzere çalışan birçok kişi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından bilgisine başvurulmak üzere Ankara'ya çağrıldı. Yetkililerin ELT cihazının çalışmaması başta olmak üzere teknik birçok konuda eksiği olan firmayı sıkı bir denetimden geçireceği öğrenildi.İHA muhabiri İsmail Güneş'in kazanın ardından ajansın genel merkezini ve 112 Acil'i arayarak yardım istediği helikopter kazasıyla ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Pilot İstektepe'nin kazadan iki gün önce uçuş öncesi rapor defterine 'ELT arızalı' şeklinde not düştüğü öne sürüldü. İsminin açıklanmasını istemeyen aynı tip helikopter kullanan bir pilot da, ELT cihazının manuel (elle) çalıştığına dikkat çekerek, pilotun, cihaz şarjının kısa sürede bitmemesi amacıyla ELT'yi çalıştırmamış olabileceğini söylemişti. Cihazdan sinyal gelmemesinin, 'pilotun çarpma esnasında hayatını kaybettiği' anlamına da gelebileceğini ifade eden helikopter pilotu, her uçuş öncesinde ELT'lerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.Kazayla ilgili konuşan Med Air şirketinin kaptan pilotlarından Kemal Süler, normlara uygun olarak cihazın helikopterde takılı olduğunu iddia etti. Kontrollerinin SHGM tarafından düzenli şekilde her ay yapıldığını öne süren Süler, kaza sebebine ilişkin ELT ile ilgili bir sorunun çıkması halinde, sorumluluğun cihazı satan firmaya ait olacağını söyledi. SHGM'ye bağlı olduklarını belirten Süler, helikopterin bulunabilmesi için ellerinde bir imkânın olmadığını, bu nedenle herhangi bir çalışma yapamadıklarını ifade etti. Süler, ayrıca Anadolu Ajansı tarafından aktarılan "Med Air: Helikopterde sinyal cihazı yok!" şeklindeki açıklamaların ise yanlış anlaşıldığını kaydetti.