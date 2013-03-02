Pilot uçuş sırasında uyudu

Air New Zeland havayolu şirketine ait uçağın pilotunun Londra - Los Angeles seferini yaptığı sırada iki kez uyuduğu ortaya çıktı. Şirketten yapılan açıklamada durumun yolcuların hayatını tehlikeye atmadığı belirtildi.



Air New Zealand havayolu şirketinden yapılan açıklamada, Londra'dan Los Angeles'a giden 332 yolcu kapasiteli Boeing 777-300ER tipi uçağın pilotunun, Kasım 2011'de iki kez kokpitte uyuduğu itirafında bulunuldu.

Sivil Havacılık İdaresi ve hayavolu şirketinin raporunda, pilotun Londra'da otelde kaldığı gece, klima sorunu nedeniyle 3 kez oda değiştirdiği ve bu nedenle gece iyi uyuyamadığı kaydedildi.

Uçuş sırasında kokpitte 3 pilotun bulunduğu, yolcuların hayatının tehlikeye atılmadığı vurgulandı.