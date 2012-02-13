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Dünya

Pilot uçuş esnasında saldırıya uğradı

TAM Havayolu şirketi olayı doğruladı, ancak ayrıntılı açıklama yapmadı...

13 Şubat 2012 03:59

Brezilya’nın TAM havayollarına ait yolcu uçağının pilotu, bir yolcunun "psikotik saldırısına" uğradı.

Görgü tanıkları, Uruguay’ın başkenti Montevideo’dan Brezilya’nın Sao Paulo kentine gitmekte olan uçakta TAM rozetli bir yolcunun kokpite girerek pilota saldırdığını, mürettebat ve yolcuların zorlu uğraşılardan sonra saldırganı etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Tanıklar, kokpitin kapısını açık gören kişinin pilotun yanına girmesinden sonra uçağın irtifa kaybetmeye başladığını, yolcular çığlıklar atarken pilotun da yardım için bağırdığını anlattı.

Bir görgü tanığı, yolcuların da yardımıyla saldırganın kontrol altına alındığı, ancak bu arada saldırganın birkaç yolcuya vurarak bazı yolcuları ısırdığını belirtti.

Bir ticari heyete başkanlık eden Uruguay Sanayi Bakanı Roberto Kreimerman’ın da uçakta bulunduğu kaydedildi.

Uçağın olaydan 20 dakika kadar sonra Brezilya’nın güneyindeki Porto Alegre havaalanına güvenli bir şekilde indiği, zanlının tutuklandığı ve akıl sağlığı merkezine götürüldüğü belirtildi.

 

 

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