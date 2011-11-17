T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pilot tuvalette kaldı uçak karıştı

ABD'de iç hat seferi yapan bir uçağın pilotunun tuvalette mahsur kalması havada paniğe neden oldu.

17 Kasım 2011 02:00

T24 - ABD'de iç hat seferi yapan bir uçağın pilotunun tuvalette mahsur kalması havada paniğe neden oldu. 

New York Post gazetesi, Kuzey Karolayna eyaletinden havalanan Chatauqua havayollarına ait uçağın pilotunun tuvalette mahsur kaldığını ve yardım istemek için kapıya vurduğunu yazdı.

Pilotun sesini duyan Ortadoğu aksanıyla konuşan bir yolcunun kokpite giderek kapıdan yardımcı pilotu uyarmaya çalışmasının ise ''işleri daha da karıştırdığı'' belirtildi.

Gazetenin haberine göre, pilotun uzun süre tuvaletten gelmemesinden tedirgin olan yardımcı pilot, kokpite girmeye çalışan yabancı yolcuya inanmadı. Kontrol kulesi, yardım isteyen yardımcı pilota acil durum sinyali göndermesini ve hemen uçağı indirmesini önerdi, bu sırada savaş uçakları da alarma geçirildi.

Dakikalar süren panik halinden sonra pilotun tuvaletin kapısını kırması ve yerine oturmasının ardından uçak, New york'a normal iniş yaptı.

Yardımcı pilotu uyarmaya çalışan yabancı yolcunun kimliği ve milliyeti açıklanmadı. 


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24