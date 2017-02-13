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Dünya
BBC Türkçe

Pilot "Trump da, Clinton da yalancı" diye anons yapınca yolcular uçağı terk etti

Pilotun akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen bazı yolcular çığlık attı ve "Güvenliği çağırın" diye bağırdı

13 Şubat 2017 16:40

ABD'de Austin-San Francisco seferini yapmaya hazırlanan United Airlines uçağının yolcuları, uçuşa beyzbol şapkası ve tişörtle gelip "Kocamdan boşanıyorum. Kime oy verdiğiniz önemli değil. Trump da Clinton da yalancı" diye anons yapan pilotun tavırlarından korkuya kapılıp uçağı terk etti.

Olay Cumartesi öğleden sonra Teksas Austin-Bergstrom havaalanında yaşandı.

Adı açıklanmayan pilot, uçağa geç geldi.

Üniforma giymeyen pilot, "Özür dilerim. Geç kaldım. Boşanıyorum da" dedi ve yolculara bu şekilde uçmasında bir sakınca olup olmadığını sordu.

Randy Reiss adlı bir yolcuya göre, uçaktakiler gülüşerek pilota onay verdiler. Ancak pilot daha sonra anonslarına devam edince uçaktaki hava değişti.

Pilot, "Kime oy verdiğiniz umurumda değil. Ben ikisine de vermedim. Çünkü ikisi de yalancı. Şimdi susacağım ve uçuşa geçeceğiz. Uçağı yardımcı pilot kullanacak. Merak etmeyin o bir erkek" deyince, 20 kadar yolcu güvenliklerinden endişe ettiklerini söyleyerek uçağı terk etti.

Pilotun akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen bazı yolcuların çığlık attığı ve "Güvenliği çağırın" diye bağırdığı belirtiliyor.

Bunun üzerine pilot ve kabin ekibi değiştirildi ve uçak bir-buçuk saatlik gecikmeyle havalandı.

United Airlines, yolculardan özür diledi.

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