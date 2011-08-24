-''Pilot takım'' projesi rafa kalktı ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Aroma Bayanlar Birinci Voleybol Ligi takımlarından Nilüfer Belediye işbirliğiyle hayata geçirilecek ''pilot takım'' projesi rafa kalktı. Projeye göre 2011-2012 sezonunda Nilüfer Belediye, TVF'nin pilot takımı olacak ve A Milli Takım'a nitelikli oyuncu yetiştirecekti. Bu takım yabancı oyuncu bulundurmayacak ve takımın koordinatörlüğünü (A) Milli Bayan Voleybol Takımı'nın Brezilyalı antrenörü Marco Aurelio Motta yapacaktı. Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yıldız Milli Takımı'nın hemen hemen tüm oyuncularının bu takıma alınması, kendi kulüplerinde yedekte oturmaları yerine, yabancı oyuncusu bulunmayan bu pilot takımda tecrübe kazanmaları hedefleniyordu. TVF Başkanı Erol Ünal Karabıyık, projeyle ilgili çok eleştiri aldıklarını belirterek, ''Bu konunun tam anlaşılmadığını düşünüyorum. Proje tam olarak anlaşılıncaya kadar işin biraz dışında duracağız. Milli takım antrenörlerinin kulüplerde görev yapamayacağı yönündeki eleştiriler ve tepkiler, milli takım teknik kadrosunun bu projeye sadece destek vereceğinin tam olarak anlaşılamadığını gösteriyor'' dedi. -''TVF takımı birinci ligde mücadele edebilir''- 2011-2012 sezonunda bu oyuncuların ligdeki takımlarında ne kadar verimli kullanıldıklarına ve ne kadar forma giyeceklerine bakıp bir değerlendirme yapacaklarını anlatan Karabıyık, ''Milli takım teknik ekibimiz bu arada talep eden her kulübe teknik destek verecek. Bir sonraki sezonda ise pilot takımın kontrolünü biraz daha elimize alıp bunu TVF çatısı altında yapmayı planlıyoruz ama bu tam olarak net değil. Yani bir sonraki sezon TVF takımı birinci ligde mücadele edebilir'' diye konuştu. Karabıyık, ''Yabancı oyuncu sayısını iki ile kısıtladığınızda 12 yerli oyuncuya daha liglerde forma şansı çıktığını söylemiştiniz. Peki sizce dünya şampiyonu olan bu 12 kız şimdi takımlarında forma giyebilecek mi?'' sorusuna ise şöyle cevap verdi: ''Bu kısıtlama şimdi devreye giriyor, girmeli. İşte size yabancı transfer kalitesinde hatta daha da kaliteli dünya şampiyonu 12 yerli oyuncu. Bu oyuncuların A takım seviyesinde kendilerini geliştirmeleri için takımlarında mutlaka oynamaları gerekiyor. Bu kızlar veya başka kızlar, erkekler. Aslında kim olduğu önemli değil. Önemli olan 12 yerli oyuncunun lig boyunca aktif bir şekilde üst seviyede oynayarak deneyim kazanması.'' -''Ben Sırp oyuncuya rakip yetiştiriyorum''- Erol Ünal Karabıyık, TED Ankara Kolejliler'in, Türkiye'nin yarı finalde 3-2 yendiği Sırp Milli Takımı'ndan Nikolina Lukic ile sözleşme imzaladığı hatırlatıldığında ise şunları söyledi: ''Bakın ben Sırp oyuncuya rakip yetiştiriyorum. Neden Sırp oyuncu Türkiye'de onun forma hakkını yesin. Burada dünya şampiyonu olsun diye bu oyunculara emek veriliyor. Bu takım Sırp takımını yendi. Sen bir Sırp oyuncuyu alır kadrona koyarsan, benim ondan çok daha iyi olan yerli oyuncumun kadro şansı kalmaz.''