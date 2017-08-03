T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pilot, rotasında yolcu uçağı çizdi

ABD'de bir yolcu uçağının canlı olarak yayınlanan uçuş rotasında, pilotun uçağı zikzaklar çizerek götürdüğü ve en sonunda bir uçak şekli çizdiği görüldü

03 Ağustos 2017 21:53

ABD'nin Seattle şehrinden bugün yerel saatle 15.40 sularında kalkan Boeing 787-8 Dreamliner yolcu uçağının rotası, hava trafiğini canlı olarak yayınlayan Flightradar 24 tarafından görüntülendi.

NTV'nin haberine göre, ​ilk önce doğuda Montana'ya doğru hareket eden pilot, Kuzey Dakota ve Minnesota'ya uçup, ardından keskin bir değişiklik yaparak güney batıya doğru gitmeye başladı.

Haritaya bakıldığında, uçağın alışılmışın dışında rotasının bir yolcu uçağı şekli çizdiği görüldü.

Pilotun radarı neden bir tuval olarak kullandığı bilinmezken, kimileri bunun bir test uçuşu olduğu iddiasını ortaya attı. Bu durumun ilginç bir tesadüften ibaret olduğu düşünülüyor.
 

ETİKETLER

PilotABDUçuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24