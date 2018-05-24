PİLOT PİSTTE KUŞ ÖLÜSÜ GÖRDÜ; 3 UÇAK PAS GEÇTİ

Haber - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)

Atatürk Havalimanı\'nın 05/23 pistinde kuş ölüleri gören pilot durumu kuleye bildirdi. Bu sırada inişe hazırlanan 3 uçak, pistti pas geçmek zorunda kaldı.

Atatürk Havalimanı\'nın 05/23 pistine bu akşam saat 18.30 sıralarında iniş yapan uçağın pilotu, pisttin üzerinde kuş ölüleri gördü. Pilot olumsuz bir durum yaşanmaması için Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi\'ni uyardı. Ardından 05/23 pistine giden Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri pisti temizledi. Bu sırada THY\'nin TK-1980, TK-1824 Paris, TK 1726 Berlin uçağı kulenin uyarması üzerine pisti pas geçti. Daha sonra uçaklar 10 dakika gecikmeli olarak sorunsuz şekilde Atatürk Havalimanına iniş yaptı.