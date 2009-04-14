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Dünya

Pilot öldü, uçağı yolcu indirdi

ABD'de 5 kişilik bir yolcu uçağının pilotunun uçuş sırasında ölmesi üzerine, uçağı yolculardan biri indirdi

14 Nisan 2009 03:00

ABD'de 5 kişilik bir yolcu uçağının pilotunun uçuş sırasında ölmesi üzerine, uçağı yolculardan biri indirdi.

Amerikan Federal Havacılık Kurumu sözcüsü Kathleen Bergen, güneydoğudaki Florida eyaletinde bulunan Marco Island'dan havalanan, 5 kişiyi taşıyan çift motorlu uçağın pilotunun kalkıştan kısa bir süre sonra öldüğünü ve yolculardan birinin uçağın denetimini alarak hava kontrol kulesiyle temasa geçtiğini söyledi.

Bergen'e göre, King Air tipi uçağın nasıl kullanılacağını bilmeyen kontrol kulesi görevlileri, kuzeydoğudaki Connecticut eyaletinde tanıdıkları bir uçuş öğretmenini aradı.

Bu kişinin verdiği talimatların 40 dakika boyunca pilotluk görevini üstlenen yolcuya aktarılması sayesinde, uçak Fort Myers'a hasarsız iniş yaptı. Bu yolcunun, daha önce tek motorlu uçak kullandığı belirtildi.

Pilotun ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

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