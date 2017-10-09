Pilot, o anları kameraya kaydetti

İSTANBUL, (DHA) Birleşik Arap Emirlikleri\'nin başkenti Abu Dabi\'den İstanbul\'a uçan Türk Hava Yolları pilotunun çektiği fırtına görüntüsü şaşırttı. İlginç görüntüyü sosyal medyada yayınlayan pilot Emre Çıngar o onları kaydetti.

Aziz Elmo Ateşi adı verilen atmosferdeki elektriklenme olayını kamerasıyla yakaladı. Airbus A 330 tipi uçağı 12 bin metrede seyir halindeyken fırtınada nadir görülen bu doğa olayını görüntüleyen pilot Emre Çıngar güzel bir fotoğrafa da imza attı. Şiddetli fırtına bulutları olarak bilinen CB bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar bu tür durumlardan kaçınmayı tercih ediyor. Elektrik yüklü CB bulutları nedeniyle İstanbul hava sahası üzerinde ki hava trafiğinin de olumsuz olarak etkilendiği biliniyor.

(FOTOĞRAF)