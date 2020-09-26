Pilot ‘Güvenli Alan' uygulaması Beyoğlu'nda da başladı

Beyoğlu Belediyesi, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından Kırıkkale’de pilot uygulama olarak hayata geçirilen ‘Güvenli Alan’ uygulamasını başlattı.

Uygulamayla, denetimlerin sıkılaşması ve riskin azaltılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kırıkkale’de pilot uygulama olarak hayata geçirilen ‘Güvenli Alan’ uygulamasını hayata geçirdi. Proje kapsamında Beyoğlu Belediyesi’nin başkanlık binası ile ek hizmet binalarına girişlerde HES Kodu kullanılması zorunlu hale getirildi. Uygulama ile belediye personeli ve vatandaşlar HES Kodunu görevlilere göstererek hizmet binalarına giriş yapabilecek. Ayrıca, Beyoğlu esnafı hafta başından beri zorunlu olarak uygulamaya kullanmaya başladı.

"Vatandaş iş yerinin önünde bulunan karekodu akıllı telefonuyla okutarak içeriye girecek"

Projenin detaylarını anlatan Yıldız, “Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulaması akıllı telefonlarımızda bulunuyor. Beyoğlu’nda yeme, içme mekanları başta olmak üzere dükkanların tamamında HES uygulamasını başlattık. Yani vatandaşlar alışveriş yapmak veya yemek yemek için bir dükkâna gireceği zaman iş yerinin önünde bulunan karekodu akıllı telefonuyla okutarak içeriye girecek. Uygulama sayesinde içeride kaç kişi var? Herhangi bir risk var mı? Bunu görme imkanları olacak. ‘Güvenli alan’ uygulamasını hem kendi belediye personelimize hem de Beyoğlu’nda başlattık. Yeme, içme mekanları başta olmak üzere dükkanlarda zorunlu hale getirdik” ifadelerini kullandı.

"Esnaflar, belediye müracaat ederek projeye dahil olmak istediğini söyleyebilir"

Uygulamayı pazartesi günü hayata geçirdiklerini belirten Haydar Ali Yıldız, “Hükümetin alacağı kararlar doğrultusunda çalışmayı yoğunlaştıracağız. İstiklal Caddesi’ndeki esnaflar kullanmaya başladı, uygulamayı Beyoğlu’nun tamamında hayata geçireceğiz. Çalışma zorunlu olacak ki faydalanmış olalım. Esnaflar, belediye müracaat ederek projeye dahil olmak istediğini söyleyebilir. Ekiplerimiz karekodu uygulamasını öğretmek için zaten esnafı dolaşıyor ve gerekli çalışmayı yapıyor. Riski en aza indirmek ve bütün alanları ‘güvenli alan’ haline getirmek için İstiklal Caddesi’ndeki bütün dükkanlar sürece dahil olacak” dedi.