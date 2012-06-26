Pilot Ertan'ın babası: Oğlum için savaş olmasın

Suriye'nin düşürdüğü Türk askeri uçağının pilotu Yüzbaşı Gökhan Ertan'ın ailesinin tedirgin bekleyişi sürüyor. Baba Ali Ertan, Türkiye'nin savaşa girmesini istemediğini belirterek, "Yetkililer ne kadar verirse versin bir baba olarak onların yanındayım" dedi.

Samanlı Mahallesi'nde bulunan evinde oğlundan gelecek iyi haberleri bekleyen emekli öğretmen baba Ali Ertan, oğlu Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan'la gurur duyduğunu söyledi.

"50 oğlum olsa yine okutur yine pilot yaparım" diye Ali Ertan, "Oğlumu okula gönderdiğim günden beri kendisine söyledim. 'Oğlum senin yapacağın, vatanına, milletine, bayrağına, ülkene hizmet etmek ve ona sahip çıkmak. Bir Gökhan gider bin tane Gökhan gelir" dedi.

Baba Ali Ertan şunları söyledi:

"Benim ülkemdeki insanların huzuru mutluluğu için, ülkemin refahı için eğer benim oğlumun bir katkısı olmuşsa ne mutlu bana. Beni yalnız bırakmayan Başbakanımıza, Bakanlarımıza, milletvekillerimize, tüm siyasi partilere, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teşekkür ediyorum. Akşam Milli Savunma Bakanı beni aradı ve bilgilendirdi. Onlar bizden daha çok düşünüp uğraşıyorlar.

Ama ben ülkemin hiçbir zaman ufak tefek şeylerle benim hissi davranışımla bir savaşa girmesini istemem. En güzel kararı onlar verir. Ne karar verirlerse de ben bir baba olarak onların yanındayım. Ben de seve seve onların dedikleri şeyleri yaparım. Ama ülkemizin zarar görmesini hiçbir zaman istemem. Bayrağımızın inmesini ezanımızın susmasını vatanımın bölünmesini ülkemin parçalanmasını insanların acı çekmesini istemiyorum."