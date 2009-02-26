Pilot, büyük bir faciayı önledi

Amsterdam'da yaptığı başarılı inişle onlarca insanın hayatını kurtaran kaptan pilot Hasan Tahsin Arısan, iniş takımlarının kokpitte yarattığı sıkışma nedeni ile arkadaşları ile birlikte hayatını kaybetti. Arısan, Hava Kuvvetleri ve THY’nin en değerli isimlerindendi.



Hava Kuvvetleri’nin en çok F-4E Phantom uçağı ile uçan, Kurmay Yarbay rütbesi ile 1996’da Filo Komutanı olarak askerlik mesleğinden ayrılarak THY’ye geçen Arısan, o tarihe dek Ege Denizi’nde it dalaşlarında Yunan pilotlarının yakından tanıdığı ve korktuğu isimlerin başında geliyordu.



Hollanda Ulaştırma Bakanı Camiel Eurlings’in de dediği gibi, ’uçağı kanatları yere sürtmeden mükemmel şekilde indirerek büyük bir faciayı önleyen’ Arısan 1976 yılında Hava harp Okulundan mezun oldu. Hep F-4 uçağı ile uçtu.



En çok istenen pilot oldu



Arısan, gerek askeri, gerekse THY’deki öğretmen pilotluk kariyeri boyunca öğrencilerinin en çok uçmak istediği pilotların başında yer aldı. Yıllarca uçtuğu pilotlardan birinin sözleriyle eğitim verirken en temel prensipleri, prosedürler, bilgi ve soğukkanlılık oldu.



Korkmayın, uçağı korkutmayın



’Uçtuğunuz uçağı çocuğunuz gibi sevin, bu uçak söz dinler, yeter ki onu iyi tanıyın. Hiç korkutmayın, panik yapmayıp, hiç korkmayın. Siz korkarsanız, hissederse, o sizden daha çok korkar’ sözleri hala THY’deki öğrencilerinin kulaklarında çınlayan Arısan Kaptan’ın en önem verdiği nokta ise havacılıkta emercensi (emergency) denilen acil durumlarda bırakılmaması gereken soğukkanlılıktı. Dün de bu prensibi büyük bir faciayı önledi.



THY tarihine geçecek bir olay



13 yıldır onlarca kaptanı THY’ye kazandıran Arısan için bir üst düzey THY yetkilisi, şu ifadeleri kullandı:



"Arkadaşları ve kendi hayatına mal oldu, ama onlarca belki de yüzlerce insanı kurtardı. Yaklaşık 200 kilometre süratle bu inişi, bu kadar iyi eğitimle dünyada bu zemine böyle yapabilecek pilot çok azdır. Bu THY tarihine geçecek bir olaydır."



Kanatları yere vurdurmadı



İlk olarak, bu uçak düşmemiş, düşmek üzere iken pilotun becerisi sayesinde indirilmiş.



Uçağın inişinde açılması gereken flap ve slatlar açık. Bu da, Öğretmen Kaptan Hasan Tahsin Arısan’ın iniş yapmaya çalıştığını gösteriyor.



Uçak kumandalarının milimetrik bir hassasiyetle kullanılması sonucu uçak kanatlarını çarpmadan inmiş. Kanatlardan birinin önce yere vurması bile uçağın taklalar atmasına neden olabilirdi.



Uçağın bu kadar piste yakın düşmesi takat kaybının bir sonucu. Yani çok büyük bir ihtimalle motorlarla ilgili bir sorun yaşanmış. Bu, kuş çarpması, buz parçası etkisi, hava şartları veya teknik sebep nedeni ile olabilir. Benzer olay, British Airways’in geçen yılki kazası veya New York’taki son nehre inen uçakta da yaşandı. Orada da pilot becerileri rol oynadı.