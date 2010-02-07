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Ekonomi

Pilleri tarihe gömecek buluş!

Yeni bir buluş var! Uzmanları, kredi kartı kalınlığındaki plastik bir maddenin içine enerji depolamayı başardı.

07 Şubat 2010 02:00

T24 - İngiltere'de bilim insanları, kredi kartı kalınlığındaki plastik bir maddenin içine enerji depolamayı başararak pilleri tarihe gömebilecek bir buluşa imza attılar.
 
İngiltere’de bilim adamları geleneksel pillerin yerini alacak devrim niteliğinde bir buluşa imza attı. Imperial College London uzmanları, kredi kartı kalınlığındaki plastik bir maddenin içine enerji depolamayı başardı.

Vatan gazetesinin haberine göre bu buluşun cihazlarda kullanılmaya başlamasının ardından kredi kartı kalındığında telefonlar, mp3 çalarlar mümkün olacak. Kendi kendine ısınan kıyafetler üretilebilecek. Esneyebilen ve çok hafif dizüstü bilgisayarlar hayatımıza girecek. Hatta kaportasının tamamından güç alabilen çevre dostu elektrikli otomobiller tasarlanabilecek.

Elektriğin depolandığı plastik nesne üç ayrı katmandan oluşuyor. Yapılan testlerde iki kibrit kutusu büyüklüğündeki 32 santimetre karelik bir plastik plaka, beş saniyelik şarjla bir LED ışığını 2 dakika yakmayı başardı. Buluşu gerçekleştiren ekibin başındaki Natasha Shirshova, “Bu aslında bir pilden çok süper bir kondansatör’e (elektrik devrelerinde kullanılan güç besleme üniteleri) benziyor” diye konuştu.

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