-Pillay: Esad gözlemcilerin ülkeye girmesine izin vermeli BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 10.12.2011 - BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ülkeye bağımsız insan hakları gözlemcilerinin girişine izin vermesi gerektiğini söyledi. Pillay, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla geldiği New York'ta düzenlediği basın toplantısında, ağırlıklı olarak Suriye konusunda kendisine sorulan sorulara yanıt verdi. Pillay, Ekim ayında Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingte Suriye'deki olaylarda hayatlarını kaybedenlerin sayısın 2 bin civarında olduğunu, şimdi ise 4 binin üzerine çıktığını belirterek ''Bizim görevimiz aldığımız bilgiler doğrultusunda Konsey'i uyarmak, kendi başımıza Konsey'in Suriye konusunda toplanması talebinde bulunamayız, buna Konsey'e üye devletlerin karar vermesi gerekir'' dedi. Suriye'deki ihtilafın ülkede iç savaşın doğmasına neden olabileceğini de belirten temsilci, Suriye'de bin kadar güvenlik görevlisinin de hayatını kaybetmiş olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Pillay, ''Bu yüzden herkesi alarma geçirmek istiyorum, Suriye'deki durum sivil savaşa dönüşebilir'' dedi. Pillay, Esad'ın BM'nin güvenilir olmadığına yönelik açıklamalarına da yanıt vererek hem BM İnsan Hakları Konseyi olarak kendilerinin hem de BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Suriye'deki insan hakları ihlallerini araştırmak üzere kurulan Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun raporunun son derece güvenilir bilgilere dayandığını belirtti. Bu arada Fransa'nın bugünkü Güvenlik Konseyi toplantısında Navi Pillay'ın gelecek hafta Konsey'e Suriye konusunda bilgi vermesi için baskıda bulunduğu ve Konsey'in de bu fikri kabul ettiği bildirildi. Konsey'in dönem başkanı Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Pillay'ın Konsey'e muhtemelen hafta başında brifing vereceğini söyledi. Çurkin, gazetecilerin, Rusya'nın Suriye konusunun Konsey'e getirilmesine karşı oldukları yönünde haberler aldıklarını belirtmeleri üzerine ise, buna karşı olmadıklarını, ancak Konsey'in Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nin işlerini üstlenmemesi gerektiğini düşündüklerini belirtti. Konsey'de Rusya, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya'nın Suriye konusunda bir karar alınmasına karşı oldukları belirtiliyor.