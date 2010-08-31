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PİKNİKTE KAYBOLAN ÇOCUK ARANIYOR SİVAS (A.A)

31 Ağustos 2010 14:56

-PİKNİKTE KAYBOLAN ÇOCUK ARANIYOR SİVAS (A.A) - 31.08.2010 - Sivas'ın Hafik ilçesinde, dün, anneannesi ile piknik yaparken kaybolan 8 yaşındaki çocuğu bulmak için arama çalışması başlatıldı. Anneannesi Dilber Erdoğan ve bazı yakınları ile dün öğle saatlerinde İnköy köyü Kırkgöz mevkisinde piknik yapan Ali Rıza Doğan (8), piknik sırasında kayboldu. İlköğretim okulu 2. sınıf öğrencisi Ali Rıza Doğan'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Doğan'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara, Doğan'ın ailesi ve yakınları da katılıyor. Doğan'ın piknik sırasında bölgedeki çeşmeden su almak için anneannesinin yanından ayrıldığı ve bir daha dönmediği belirtildi.

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