T24 LogoT24 Logo
Gündem

Piknik dönüşü kaza: 5 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, piknikten dönenlerin bulunduğu otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı

05 Mayıs 2018 05:09

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, piknikten dönenlerin bulunduğu otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 23.00 sıralarında, Kaynaşlı Bıçkıyanı mevkiinde meydana geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün bulunduğu Topuk Yaylası\'ndaki göledin kenarında piknik yapan aile evlerine gitmek üzere yola çıktı. Hasan Perçin idaresindeki 81 FN 932 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Otomobil ters dönerken, Hasan Perçin, Duygu Perçin ve akrabaları Aynur Işık, Derya Işık ve Damla Işık yaralandı. Düzce\'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHA DÜZCE KaynaşlıKazaKaynaşlı BıçkıyanıFenerbahçe Spor KulübüTopuk YaylasıHasan PerçinFNOtomobilHasan Perçin Duygu PerçinAynur Işık Derya IşıkDamla IşıkDüzceKazaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24