Piknik alanında ölü bulundu

SEYİTGAZİ(Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR\'in Seyitgazi ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen 47 yaşındaki İbrahim Erdoğan\'ın cesedi piknik alanında kendisine ait kamyonetin yanında bulundu.

Seyitgazi ilçesi Salihler Mahallesi Özcanlar mevkiindeki piknik alanında, park halinde duran 26 LE 966 plakalı kamyonetin yakınında yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler \'156 Jandarma İmdat\' hattını arayarak ihbarda bulundu. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olduğunu belirledi. Yetkililer, ölen kişinin hayvan alım satım işiyle uğraşan İbrahim Erdoğan olduğunu, katil zanlısı ya da zanlılarının yakalanması çalışıldığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



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