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Piknik alanında mayın tuzağı!

İki yaralı da Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı

17 Haziran 2012 22:28

Osmaniye'de Zorkun Yaylası yolu Haçbel mevkisindeki piknik alanında iki vatandaş mayına basarak yaralandı.

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Zorkun Yaylası yolu Haçbel mevkisindeki piknik alanda, iki vatandaşın mayına basarak yaralandığını söyledi.
 
İki yaralının da Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ifade eden Cerrah, ''Çevreden intikal eden bilgilere göre bu gençler yürürken bir patlama oluyor. Bu patlama esnasında gençlerden birinin ayağı kopuyor. Bu gencimizin hayati tehlikesi var. Diğerinin ise göğüs kafesine saplanmış bir şarapnel parçası var'' dedi.
 
Mayını, terör örgütü mensuplarının yerleştirdiğini bildiren Cerrah, şöyle konuştu:
 
''Bölücü terör örgütü, hedef gözetmeksizin çoluk çocuk demeden, asker polis demeden böyle belli yerlere patlayıcı koyup zarar veriyor. Bundan da anlaşılıyor ki bu bölücü terör örgütünün ne kadar hain, ne kadar şerefsiz bir örgüt olduğu ortada. Vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Bunlara aman vermemeli.''
 
80 AJ 517 plakalı motosiklet ile Haçbel mevkisine giden Abdulbaki Akıncı (18) ve Hasan Taşer'in (19) motosikletten inerek yürüyüş yapmak için patika yola girdikleri sırada patlamanın meydana geldiği, Taşer'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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