Pikeye emdirilen 1 kilo kokain ele geçirildi

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Uluslararası Kargo İşleme Merkezinde narkotik dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen rutin kontrolde 1 kilogram kokain ele geçirildi.

Kontroller sırasında, dedektör köpeklerin paketlerden birine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, paketin Brezilya\'dan İstanbul\'a, H.K. isimli kişey gönderildiği tespit edildi. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından açılan pakette şeffaf ambalaj içerisinde nevresim takımı ve 2 pike bulundu. Eşyaların arasına saklanmış herhangi bir madde bulunmadığından, uyuşturucunun kumaşlara emdirilmiş olabileceği şüphesi ile kumaşlardan alınan numunelere uyuşturucu test kitiyle analiz yapıldı. Analiz sonucunda pikeden alınan numuneden kokain uyarısı alındı. Yapılan araştırmayla pikeye piyasa değeri 200 bin TL olan 1 kilogram kokainin emdirildiği tespit edildi.

Olay hakkında bilgilendirilen Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının alıcının yakalanması talimatını vermesi üzerine gümrük muhafaza ekiplerince operasyon başlatılarak Bahçelievler Kargo Dağıtım Merkezi takibe alındı. Gönderiyi almak üzere dağıtım merkezine gelen F.M. posta dağıtıcısı olduğunu beyan ederek paketi teslim almak istedi. Ancak olaya karıştığı düşünülen kişiye paket teslim edilmedi ve ekipler bu kişiyi takipe başladı. Bu arada gönderinin alıcısı H.K. beraberindeki kişiyle gönderiyi teslim almak üzere dağıtım merkezine başvurdu. Paket usulüne uygun olarak alıcısına teslim edildikten sonra dağıtım merkezini gözleyen gümrük muhafaza memurları gerçekleştirdikleri kimlik kontrolü sonrasında H.K. ve beraberindeki H.D.\'yi olay yerinde, izlemeye alınan kişi ise evinde yakalayarak gözaltına aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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