Pikabın bagajından yanmış cesetler çıktı

Meksika'nın Zihuatanejo kenti yakınlarında yakılarak öldürülmüş üçü polis dört kişiye ait cesetler bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre, Guerrero eyaleti polis sözcüsü Roberto Alvarez, üç dedektifin cesetlerinin bir pikabın arkasında silahlarıyla yakılmış halde bulunduğunu açıkladı.

Alvarez, bölgede kimliği tespit edilemeyen, yakılarak öldürülmüş birinin cesedine daha rastlandığı, bu cesedin yanında, eylemin, Jalisco uyuşturucu çetesini destekleyenlerden intikam alma amacı taşıdığını yazan bir mesajın görüldüğünü kaydetti.

Öldürülen dedektiflerin perşembe gününden bu yana kayıp olduğunu ifade edildi.



Meksika'da uyuşturucu çetelerinin karıştığı şiddet olaylarında her yıl onlarca kişi hayatını kaybediyor.