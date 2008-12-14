Pijamayla gezen zengindir!

Çin’de Şanghay polisi sokakta pijamayla dolaşanlarla mücadele ediyor.



Ülkenin resmi haber ajanslarının verdiği bilgiye göre, kentteki yetkililer bazı bölgelerde sokakta pijamayla gezme alışkanlığını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.



Kent yetkililerinden Guo Şilin, “İnsanlara sokakta pijamayla gezmeyin diyoruz çünkü pijama çok ciddiyetsiz bir hava yaratıyor” diyor.



Bu, Çin’in bu alanda ilk mücadelesi değil. 1990’da da yetkililer halkı pijama giymekten vazgeçirmek için eğitim kampanyaları başlatmıştı.



Guo sokaktaki pijamalılar için ‘görüntü kirliliği’ ve ‘kentin utanç kaynağı’ dese de kentte pijamayla dolaşmak ekonomik nedenlere bağlı bir gelenek.



Ülkede son 30 yılda yapılan ekonomik atılımlardan sonra sokakta pijamayla dolaşmak bir zenginlik göstergesi çünkü pijamalı vatandaşlar etraftakilere şu mesajı vermiş oluyor: “Bakın, ben yatarken de güzel ve yeni kıyafetler giyiyorum!” (Radikal)

