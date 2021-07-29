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Pierre Loti Fransız Lisesi'nde yangın çıktı

29 Temmuz 2021 19:44

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Pierre Loti Fransız Lisesi'nin çatısında yapılan restorasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

beyoğluyangın
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