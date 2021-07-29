Pierre Loti Fransız Lisesi'nde yangın çıktı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Pierre Loti Fransız Lisesi'nin çatısında yapılan restorasyon çalışması sırasında yangın çıktı.</p>\n<p>Sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/07/1627577266918-1817-f-3-d-45-e-027-fd-5-a-67-fdb-8-ab-73465-c-6.jpg" alt width="600" height="338" /></p>\n</body>\n</html>