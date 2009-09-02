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Ekonomi

Pideye zam yok

İstanbul’da yine geçen yıl olduğu gibi 400 gr.’lık ramazan pidesi 1.5 TL’den satılacak.

02 Eylül 2009 03:00

İstanbul’da yine geçen yıl olduğu gibi 400 gr.’lık ramazan pidesi 1.5 TL’den satılacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Belediye’nin, bu yılki ramazan pidesi fiyat tarifesi için yaptığı itirazın, İstanbul Valiliği’nce kabul edildiği bildirilerek, şu bilgilere yer verildi:

“İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin aldığı ve Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdiği yeni fiyat tarifesine yapılan itiraz, İstanbul Valiliği’nde oluşturulan Komisyon tarafından dün değerlendirilerek karara bağlandı. İtirazı kabul eden komisyonun verdiği bu karara göre, İstanbul’da yine geçen yıl olduğu gibi 400 gr.’lık ramazan pidesi 1.5 TL’den satılacak. 

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı açıklamada, İstanbul’da karara uymayan fırınlarla ilgili işlem başlatıldığını duyurmuştu.

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