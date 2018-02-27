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Pide salonunda gelinini öldürdü, oğlunu yaraladı

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Fahrettin H

27 Şubat 2018 12:56

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, Fahrettin H. (73), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı gelini Serpil H.\'yi (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, oğlu Salih H.\'yi (4) ise yaraladı. Fahrettin H., teslim olduğu polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde, Fahrettin H.\'nin işlettiği pide salonunda meydana geldi. Fahrettin H., henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu Salih H. ve gelini Serpil H. ile tartıştı. Ardından pide salonundan ayrılan ve bir süre sonra evdeki av tüfeğiyle dönen Fahrettin H., art arda ateş açtı. Silah seslerini duyup iş yerine gidenler, yaralıları görüp durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine iş yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Serpil H., kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Salih H.\'nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Fahrettin H. ise olayın ardından polise teslim oldu. Olay yerinde inceleme yapan polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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