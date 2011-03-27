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Picasso'nun tablosu Balıkesir'de ele geçirildi

Dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1991 yılında, 1. Körfez Savaşı sırasında Kuveyt Müzesi'nden çalındığı belirtilen nü tablosu Balıkesir&#

27 Mart 2011 02:00

T24 - Dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1991 yılında, 1. Körfez Savaşı sırasında Kuveyt Müzesi'nden çalındığı belirtilen nü tablosu Balıkesir'de ele geçirildi. 


Ünlü ressam Picasso'nun Kuveyt Müzesi'nden çalınan bir tablosunun Balıkesir'de satılacağı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.


Çalıntı tablonun İstanbul'da bulunan Z.G'de (41) olduğu ve tabloya müşteri aradığını tespit eden jandarma ekipleri, koordineli çalışmayla şüpheliyi takibe aldı. Zanlının, bir alıcıyla irtibata geçtiği ve tabloyu satmak için İstanbul'dan otobüsle Balıkesir'e geldiğini belirleyen güvenlik güçleri, Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyon yaptı. Otobüsten inen şüpheli, Picasso'ya ait çalıntı olduğu belirtilen tabloyla yakalandı.


Ele geçirilen tablonun ilk incelemesinde, ceylan derisi üzerine yağlı boyayla çizilen resmin ön yüzünde ''Picasso 1924'' arka yüzünde ise Kuveyt Müzesi'ne ait olduğunu belirten mühür ve yazılar bulunuyor.


Resimde, oturur vaziyette çıplak bir kadın tasvir ediliyor.


Balıkesir Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğunu bildirdi.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı Z.G, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


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