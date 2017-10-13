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Picasso'nun son 12 yılını geçirdiği ev satıldı

İspanyol ressamın karısı bu evde hayatına son vermişti

13 Ekim 2017 18:27

İspanyol ressam Pablo Picasso'nun son 12 yılını geçirdiği ve karısının intihar ettiği Fransa’nın Cannes Körfezi’ne bakan 3 hektarlık evi 20,2 milyon dolara Yeni Zelandalı iş insanı Rayo Withanage tarafından satın alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Grasse kentindeki mahkemede yapılan açık artırmaya katılan tek alıcı Withanage oldu. Withanage, haziran ayındaki açık artırmada da evi satın almaya hak kazanmış ancak gerekli finansal yeterliliğe sahip olmadığı gerekçesiyle ev kendisine verilmemişti. İspanya doğumlu sanatçı 1973 yılında ölmeden önce son 12 yılını bu evde geçirmişti.

Karısı Jacqueline bu evde hayatını sonlandırdı

Picasso’nun üç hektarlık evinde 15 yatak odası vardı ve bu evde kaldığı süre içinde kendisini pek çok ünlü ziyaret etmişti. Picasso’nun ikinci eşi Jacqueline Roque da 1986 yılında bu evde hayatına son vermişti.

Pablo Picasso - Les femmes d'alger

Pablo Picasso - Las Meninas

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